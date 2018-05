in foto: Elena Aubry, la 26enne morta in un incidente sulla Ostiense

Si chiamava Elena Aubry, aveva 26 anni e studiava all'Università di Roma Tre la ragazza deceduta in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto ieri mattina sulla Ostiense, tra Roma Antica e Lido Nord, all'altezza del multisala Cineland. E la madre della ragazza, che non si dà pace per l'immane tragedia, ieri sera ha affidato a Facebook un duro sfogo: "Questa è la pagina di Elena e io sono la sua mamma. Sto per scrivere qualcosa che mai avrei voluto scrivere, che mi devasta profondamente e che da oggi in poi cambierà la vita di tutte le persone che hanno conosciuto ed amato Elena. Elena non c'è più. Per un'inspiegabile e assurda situazione, per un assurdo incidente, per le maledette buche di Roma mia figlia non c'è più. È andata via con tutta la sua voglia di vivere, i suoi sorrisi, la sua caparbietà e la forza dirompente dei suoi ventisei anni. Vi prego, ricordatela nelle vostre preghiere. Era un cuore generoso e chi l'ha conosciuta lo sa. Grazie a tutti per la vostra attenzione".

in foto: Il post che la madre di Elena ha scritto su Facebook

La strada è contraddistinta da buche e dalle radici degli alberi che la rendono sconnessa: la dinamica dell'incidente nel quale ha perso la vita Elena è ancora al vaglio degli inquirenti. Sulla vicenda indagano gli agenti del Gruppo X Mare della Polizia Municipale di Roma: secondo una prima ricostruzione Elena, che viaggiava a bordo della sua motocicletta, ha preso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il guardrail e contro un albero, impatto che le si è rivelato purtroppo fatale.