Tragico incidente stradale, questa mattina, intorno alle 10.30, sull'Ostiense: una ragazza di 26 anni è purtroppo deceduta dopo aver perso il controllo della motocicletta sulla quale viaggiava, una Honda Hornet. L'incidente mortale è avvenuta tra le stazioni di Ostia Antica e Lido Nord, in direzione Roma, all'altezza di Cineland, noto multisala della zona: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte della 26enne, deceduta sul colpo.

Sul luogo dell'incidente, al fine di stabilirne la dinamica, sono giunte anche quattro pattuglie del Gruppo X Mare della Polizia Municipale di Roma, che hanno effettuato i rilievi necessari a capire cosa sia effettivamente accaduto: dalle prime informazioni, pare che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto. La ragazza avrebbe perso il controllo della motocicletta, andando a schiantarsi prima contro il guardrail e poi contro un albero, impatto che si è rivelato fatale. La strada, in entrambe le direzioni, è rimasta chiusa per parecchio tempo, mandando in tilt la circolazione automobilistica.