in foto: Alessandro Narducci, 29 anni, era lo chef del ristorante Acquolina di Roma

Ha travolto con l'auto lo chef Alessandro Narducci. A due mesi dall'incidente in cui perse la vita anche Giulia Puleio, la giovane che viaggiava a bordo dello scooter insieme al cuoco la Procura, dopo aver chiuso le indagini, chiama il conducente del veicolo a rispondere di omicidio stradale. Come riporta il Messaggero in un articolo di Marco Carta, la decisione presa nei confronti di Fabio Feola è di "processo immediato". In particolare il 30enne, secondo il pubblico ministero Pietro Pollidori, avrebbe guidato contromano sul Lungotevere della Vitoria, finendo per scontrarsi con il motorino di Narducci. Gli inquirenti contestano a Feola il duplice omicidio stradale semplice che si configura quando vi è la violazione del codice della strada. Ora toccherà al giudice per le indagini preliminari decidere se accogliere la richiesta della pm e disporre subito il processo ordinario. Feola potrebbe difendersi dalle accuse chiedendo di essere giudicato con il rito abbreviato che gli consentirebbe di ottenere lo sconto di un terzo della pena, oppure avanzando una proposta di patteggiamento.

Morto lo chef Alessandro Narducci

Il terribile incidente in cui è morto lo chef Alessandro Narducci e Giulia Puleio risale al 22 giugno scorso, sul lungotevere della Vittoria. Alessandro aveva 29 anni e viaggiava in sella al suo scooter con la collega di 25 anni, morta anche lei in seguito all'impatto. Una Mercedes Classe A si è scontrata frontalmente con lo scooter Honda Sh e altre vetture in sosta. A Feola è stata ritirata la patente la sera stessa. La dinamica dellincidente è stata ricostruita grazie a tre testimoni che hanno fornito la loro versione alle forze dell'ordine. Alessandro Narducci aveva lavorato anche per il grande Heinz Beck nel ristorante Social degli Emirati Arabi. Ma era al Convivio di Troiani che aveva mosso i primi passi nella grande ristorazione, arrivando a diventare socio dei fratelli Troiani.