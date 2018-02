Vandali in azione a Villa Sciarra questa notte. Nel raid gli ignoti hanno distrutto statue, panchine, vasi, giochi per bambini, insegne stradali e arredi. Nella storica villa di Monteverde l'associazione di volontari che se ne prende quotidianamente cura, ha denunciato i danni e si è immediatamente attivata per rimediare ai danni. Le forze dell'ordine indagano per individuare i responsabili.

"Sono stati colpiti i giochi dei bambini, le statue (il cane del gruppo di Diana ed Endimione è stato divelto e buttato nella vasca), spaccati vasi e anfore, distrutto panchine e cestini, abbattuta la targa dedicata a Rosa Vagnozzi, educatrice. – scrive l'associazione Amici di Villa Sciarra -Tutti noi siamo profondamente feriti come fruitori del parco e come cittadini che hanno a cuore e curano i beni comuni. Non conosciamo i motivi di questo atto così squallido e vigliacco che condanniamo con forza".

Sull'episodio è intervenuto anche il Servizio Giardini di Roma Capitale: "I vandali hanno agito con grande tempismo: Villa Sciarra fa parte del lotto di parchi e ville storiche dei Municipi I, II, III e XV per cui l'Associazione Carabinieri in congedo “Martiri di Nassiriya” ha dato la disponibilità a svolgere un servizio di volontariato per la chiusura e l'apertura dei cancelli. La firma per la convenzione con Roma Capitale è prevista per domani, lunedì 5 febbraio".

"Episodi come quelli di oggi vanno denunciati con forza da chiunque ha a cuore il bene della città senza cercare alibi o giustificazioni. – prosegue la nota – Degrado, atti di vandalismo e danneggiamenti ai beni comuni richiedono, oltre a cancelli e telecamere di sicurezza, un profondo mutamento culturale che parte dalla legalità declinata in ogni momento della vita civile e amministrativa".