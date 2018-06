in foto: Vigili del fuoco a lavoro nello spegnimento dell’impianto ’Balt Bakeries’ a Monterotondo

Un incendio di grandi dimensioni ha devastato oggi – domenica 17 giugno – l'impianto industriale della East Balt in via Pontecorvo 7, nel territorio del comune di Monterotondo a nord della capitale. La fabbrica, che si sviluppa su una superficie di 2500 metri quadri, produce i panini per la catena di fast food Mc Donald's dal 2015.

Le fiamme si sono sviluppate, per cause ancora da appurare, questa mattina. L'intervento dei vigili del fuoco è scattato verso le 11.00. Sul posto sei squadre di pompieri, tuttora a lavoro per bonificare l'area, che hanno domato le fiamme dopo ore di impegno con il supporto di autobotti e un'autoscala.

Da quanto si apprende non ci sono intossicati o feriti, ma grandissimi danni alla struttura produttiva: un'area del fabbricato è stata completamente divorata dalle fiamme. La Protezione Civile ha invitato i cittadini che abitano nei dintorni della struttura a tenere le finestre chiuse: un'alta colonna di fumo nero, visibile da chilometri di distanza si è alzata dall'incendio.