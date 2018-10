Un incendio ha devastato un appartamento al quinto piano di una palazzina al civico 5 di via Accademia Tiberina, alla Montagnola, periferia sud della capitale. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 2.00 di questa notte, quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto le lingue di fuoco già uscivano dalle finestre dell'appartamento e il fumo aveva invaso la tromba delle scale e diversi altri appartamenti. Immediatamente è stata predisposta l'evacuazione dell'intero edificio, mentre i soccorritori si facevano largo nell'appartamento trovando il corpo carbonizzato di un uomo di 79 anni.

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio con l'ausilio di un autobotte e di un'autoscala, il personale sanitario del 118 e i carabinieri delle stazioni Eur e San Sebastiano. Solo all'alba, spento l'incendio e verificato che non ci fossero danni strutturali, i residenti hanno potuto fare ritorno nella loro abitazione. Sono in corso intanto le indagini della scientifica dei carabinieri e dei vigili del fuoco per stabilire l'origine del rogo, mentre sulla salma dell'anziano deceduto nell'incendio è stata disposta l'autopsia.