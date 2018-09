Una moneta da 5 euro che non sostituisce la vecchia banconota da 5 euro ma rappresenta un modo per celebrare, com una tiratura limitata da collezione, la città di Amatrice (Rieti) entrata nel 2015 nel prestigioso club dei “Borghi più belli d’Italia”. Amatrice è famosa per il suo splendido centro storico medievale e per aver dato il nome a una specialità gastronomica tipica del luogo, ovvero i celebri "bucatini all’amatriciana".

Ma dal 24 agosto 2016 tutto è cambiato: la cittadina ha subito un gravissimo terremoto con scosse che si sono susseguite poi nel tempo. Il sisma ha ha causato centinaia di vittime e ha distrutto gran parte degli edifici e splendide architetture, come le Chiese di Sant’Agostino e di San Francesco. Il valore della moneta coniata dalla Zecca di Stato è anche ricordare a tutti le bellezze che dovranno essere riportate a nuova vita. Sul dritto della moneta c'è la chiesa di Sant’Agostino di Amatrice, opera architettonica romanico-gotica di derivazione abruzzese; sul rovescio un particolare dell’affresco della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, conosciuta anche come Santuario dell’Icona Passatora, nelle vicinanze di Ferrazza, frazione del comune del Reatino, raffigurante la Madonna in trono col Bambino, nell’atto di sorreggere la città.