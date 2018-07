È stato riconosciuto colpevole di molestie sessuali e condannato a tre anni di reclusione l'infermiere che nel luglio del 2014, si approfittò della condizione di debolezza di una giovane turista americana di 27 anni ricoverata all'ospedale Fatebenefratelli nel centro di Roma, dove prestava servizio. L'uomo, 40 anni, è stato condannato a pagare anche un risarcimento di 30.000 euro alla vittima di quelle attenzioni indesiderate, mentre altri 36.000, secondo quanto stabilito dai giudici, dovrà versarli all'ospedale per il danno d'immagine subito dalla struttura.

La ragazza, pur in stato di semincoscienza, non trovò la forza di ribellarsi ma si rese conto delle molestie subite, avvisando subito dopo gli amici con cui si trovava in vacanza nella capitale che sono andati in suo soccorso. Non è poi la prima volta che il paramedico incappa in guai con la giustizia, sempre con accuse di molestie sessuali: già nel 2009 era stato accusato di violenza sessuale da una paziente che si trovava in ospedale. In questo caso però il giudice per le indagini preliminare decise per il non luogo a procedere, prosciogliendolo.

Secondo quanto ricostruito dall'accusa e dagli avvocati di parte lesa (la ragazza si è costituita parte civile nel procedimento), la giovane è arrivata al pronto soccorso dopo una serata in cui aveva bevuto qualche bicchiere di troppo, sentendosi poco bene. Approfittando del suo stato l'infermiere l'ha legata ad un lettino con una cannula, cominciando a palpeggiarla nelle parti intime.