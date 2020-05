in foto: Foto di repertorio – Metro A

Cornelia riapre domani. La stazione della metropolitana tornerà accessibile agli utenti a partire da inizio servizio di venerdì 29 maggio, dopo cinque mesi di chiusura. A darne notizia Atac: "Le autorità competenti hanno rilasciato le autorizzazioni necessarie alla riattivazione di parte degli impianti della stazione Cornelia che sono stati oggetto di revisione generale" si legge in una nota diramata nel pomeriggio – i tecnici Atac, valutata la sussistenza delle condizioni per la fruizione della infrastruttura, hanno determinato la riapertura della stazione, che tornerà disponibile per il pubblico a partire da domani, venerdì 29 maggio".

Riapre Cornelia, accesso solo da piazza Irnerio

L'accesso ai viaggiatori per il momento sarà consentito esclusivamente dagli ingressi e le uscite sul lato sud, di circonvallazione Cornelia, a lato di piazza Irnerio, perché, come si apprende dall'azienda che gestisce il servizio di traspoto capitolino, sono ancora in corso di completamento le attività di collaudo su altri impianti della stazione.

Cornelia chiusa da cinque mesi

La stazione di Cornelia è chiusa da cinque mesi, precisamente da lunedì 30 dicembre 2019, per revisione ventennale a scale mobili e ascensori. ‘Interdetta fino a data da definirsi', questo allora l'annuncio, solo oggi la notizia che sarà nuovamente accessibile agli utenti, un sospiro di sollievo specialmente per i residenti che abitano nel quartiere Aurelio. Una chiusura quella di Cornelia che a fine dello scorso anno si è aggiunta a quella di altre due stazoni, già riaperte, Barberini e Baldo degli Ubaldi.