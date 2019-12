Una donna soldato è morta a Flaminio, chiusa la stazione della metropolitana di Roma, linea A. La vittima, secondo quanto si apprende, è una trentenne, militare dell'Esercito, che era in servizio nel reparto Genio di Piacenza e da pochi anni a Roma. Ferita mortalmente da un colpo di pistola. Il cadavere è stato rinvenuto all'interno dei bagni della stazione. Secondo gli investigatori la soldatessa, di cui non sono ancora state rese note le generalità, avrebbe utilizzato l'arma di servizio per togliersi la vita, sparandosi al petto. Inutili i soccorsi, per la donna già morta, non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Presenti i militari dell'Esercito, i carabinieri, la Polizia di Stato e gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, Gruppo Parioli, al lavoro per svolgere i rilievi scientifici e gli accertamenti di rito.

Flaminio chiusa

I treni transitano senza fermarsi lungo la tratta che collega i capolinea Battistini e Anagnina. A dare la notizia Atac, che ha informato i passeggeri di "un intervento delle forze dell'ordine in corso". L'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città ha chiesto ai passeggeri momentaneamente di "utilizzare stazioni Spagna o Lepanto". Inevitabili i disagi per i cittadini che si spostano nella Capitale utilizzando la metropolitana, specialmente per raggiungere una fermata come quella di Flaminio, nei pressi di Piazza del Popolo e Villa Borghese, e che permette di arrivare in pochi minuti non solo in ufficio ma anche nelle vie dello shopping nel centro storico. Una delle fermate più gettonate da romani e turisti.

Cornelia chiude il 30 dicembre

Un paio d'ore prima della chiusura della metro Flaminio, Atac ha annunciato che a partire da lunedì 30 dicembre Cornelia chiuderà "per lavori di revisione ventennale di scale mobili e ascensori". I treni circoleranno senza fermarsi in stazione lungo entrambe le direzioni. Sarà attivata per i passeggeri una linea bus navetta MA13 che collegherà la fermata Cornelia alla stazione di Valle Aurelia, dove potranno raggiungere agevolmente la metro A o la linea ferroviaria Roma-Viterbo".

Chiuse Barberini e Baldo degli Ubaldi

Le stazioni chiuse della metropolitana linea A di Roma attualmente sono Barberini e Baldo degli Ubaldi. La prima, per interventi agli impianti a seguito del crollo di un gradino della scala mobile, mentre la seconda per revisione a scale mobili e ascensori. Atac fa sapere che "i lavori stanno per terminare" e che tra breve saranno nuovamente aperte, a disposizione degli utenti del servizio pubblico.