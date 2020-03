Chiusura anticipata della linea B della metropolitana di Roma. L'interdizione temporanea, che riguarderà la tratta compresa tra le stazioni di Castro Pretorio e Laurentina, entrerà in vigore a partire da stasera, lunedì 2 marzo, e si protrarrà fino al 6 agosto 2020. Una misura necessaria, spiega Atac, in concomitanza con la seconda fase di lavori per permettere la realizzazione del nodo di scambio tra le linee B e C, a Colosseo, con la stazione dei Fori Imperiali. Una fermata che, come ha spiegato la sindaca di Roma Virginia Raggi, "collegherà le periferie direttamente al cuore della nostra città". Come informa l'agenzia che gestisce il trasporto pubblico capitolino, l'ultima corsa nella tratta interessata dalla chiusura partirà alle ore 21. Il servizio rimarrà invece regolare nella tratta compresa tra Castro Pretorio e Rebibbia/Jonio. In sostituzione al servizio metro B attivata una navetta, che coprirà il tragitto lungo della linea B dalle ore 21 alle ore 23.30. Nelle giornate di venerdì e sabato, la navetta sarà attiva fino all'una e mezza.

Tratta Castro Pretorio – Laurentina chiusa tutto il giorno

La tratta Castro Pretorio – Laurentina resterà chiusa per l'intera giornata nei weekend del 14/15 e 21/22 marzo, 18/19 aprile, 2/3, 9/10 e 23/24 maggio, 67/ e 27/28 giugno e 25/26 luglio. Durante questi fine settimana il servizio navetta sarà attivo il sabato dalle ore 5.30 alle ore 1.30 mentre la domenica dalle ore 5.30 alle ore 23.30.

Servizio regolare sulla linea B tra Laurentina e Rebibbia/Jonio

Il servizio resterà invece regolare sull'intera tratta della linea B, tra i capolinea Laurentina e Rebibbia/Jonio nelle giornate del 4/5 aprile 1 maggio, dall'11 al 21 giugno e 4/5/11/12/18/ e 19 luglio.