"Aiuto, c'è una donna armata di coltello in metro", paura nella stazione Lepanto della metropolitana di Roma, dove i passeggeri intorno alle ore 12.30 di stamattina, venerdì 10 gennaio, hanno richiesto l'intervento dei militari. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato. Secondo le informazioni apprese hanno trovato la donna in escandescenze: in mano non aveva un coltello ma una pistola scacciacani con tappo rosso. Gli agenti dopo averla fermata, l'hanno portata nel Commissariato di Prati.

Chiusa Lepanto

Lepanto è rimasta chiusa per circa un quarto d'ora e interdetta ai viaggiatori, il tempo necessario per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza all'interno della stazione. A darne notizia Atac, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico in città che ha comunicato: "La fermata è chiusa per un intervento delle forze dell'ordine. I treni transitano in stazione senza fermarsi". Qualche disagio per i passeggeri che si spostano in città utilizzando il servizio di trasporto pubblico, in attesa del passaggio del convoglio. Nessun disagio sulla linea.

Aperta Baldo degli Ubaldi

Ha riaperto oggi la stazione Baldo degli Ubaldi, lungo la linea A, poche fermate prima del capolinea Battistini. Una riapertura che arriva a oltre due mesi dalla chiusura del 18 ottobre scorso, come spiegato da Atac, per interventi di manutenzione ventennale di scale mobili e ascensori. La stazione è tornata operativa da inizio servizio, a partire dalle ore 5.30 di stamattina venerdì 10 gennaio, ma al momento è accessibile solo dall'ingresso di via Baldo degli Ubaldi, sei su dodici scale mobili rimangono tuttora fuori uso. Nessuna data invece è stata ancora resa nota per la riapertura di Barberini, interdetta al pubblico dallo scorso agosto per la rottura di un gradino della scala mobile. Una scala mobile non ha infatti passato il collaudo Ustif, risultando non idonea e facendo inevitabilmente slittare la riapertura. I lavori dovrebbero concludersi il 24 gennaio