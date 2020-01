Questa mattina, 10 gennaio, riapre la stazione della Metro A Baldo degli Ubaldi. La fermata era stata chiusa il 18 ottobre (a ridosso anche del fermo di Cornelia) per consentire la revisione ventennale delle scale mobili, attività obbligatoria ‘in base alle vigenti norme sull’esercizio degli impianti di traslazione'. Per adesso funzioneranno solo sei delle dodici scale mobili presenti nella stazione, sulle altre i lavori sono ancora in corso. I passeggeri potranno uscire solamente dall'accesso di via Baldo degli Ubaldi in attesa che anche le altre scale inizino a funzionare correttamente. L'annuncio della riapertura di Baldo degli Ubaldi è stato dato ieri da Atac. Nel periodo di chiusura della stazione, sempre Atac aveva consigliato ai viaggiatori di usufruire delle vicine stazioni di Cornelia e Valle Aurelia, mentre la linea 490 era stata potenziata per consentire il regolare svolgimento del servizio e limitare i disagi dei pendolari.

Chiuse ancora Cornelia e Battistini

A Roma restano per ora ancora chiuse le stazioni di Barberini e Cornelia. Per Barberini non c'è ancora una data d'apertura e – come successe per Repubblica – questo ha fatto montare la protesta di commercianti e residenti. Una scala mobile della stazione, infatti, non ha superato il collaudo e la riapertura non è stata autorizzata. "Per una delle quattro scale (sottoposta a revisione generale) le Autorità Ministeriali competenti hanno già rilasciato il nullaosta tecnico all'esercizio – ha dichiarato Atac in una nota – Altre due scale, oggetto di interventi di tipo straordinario, sono state collaudate con esito positivo dai tecnici ATAC, avendo il Ministero comunicato non necessaria la propria presenza. Per la quarta scala anch'essa sottoposta a revisione generale ed unica a non aver superato con esito positivo prove e verifiche, sono in corso, a cura di Otis, le attività tecniche al termine delle quali il collaudo sarà ripetuto".

A Cornelia lavori di revisione per scale mobili e ascensori

La stazione di Cornelia, invece, è chiusa dal 14 dicembre per manutenzione degli impianti. I lavori dovrebbero durare in tutto quattordici settimane per la revisione ventennale di scale mobili e ascensori, tutti fuori uso. Per cercare di limitare i disagi, Atac ha attivato una navetta che collega Cornelia alle vicine stazioni della Metro A. Per ora non c'è ancora una data ufficiale per la sua riapertura.