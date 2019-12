Chiusa Ponte Lungo, la stazione della metropolitana di Roma linea A ora è interdetta ai passeggeri anche in uscita. A darne notizia Atac, che ha comunicato la chiusura stamattina. La fermata era già precedentemente interdetta ai passeggeri in entrata. L'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città informa che il disservizio è dovuto a un guasto tecnico e che i viaggiatori possono in alternativa utilizzare le fermate di Re di Roma e Furio Camillo. È la terza dopo Barberini e Baldo degli Ubaldi, alle quali si aggiungerà anche Cornelia, a partire dal 30 dicembre. Un fine anno all'insegna di stazioni chiuse, guasti e ritardi che non fanno preannunciare nessun miglioramento nel 2020. E i cittadini che utilizzano i mezzi pubblici per spostarsi in città sono esausti di pagare un servizio e avere in cambio continui disagi.

Cornelia chiude il 30 dicembre

La stazione Cornelia della metro A chiude il 30 dicembre per manutenzione ventennale di ascensori e scale mobili, lavori che non è chiaro quando termineranno. A darne notizia Atac, dopo la chiusura per gli stessi interventi della fermata Baldo degli Ubaldi, off limits dallo scorso 18 ottobre. I treni dunque non fermeranno tra Valle Aurelia e il capolinea Battistini, lasciano senza servizio una l'area circostante che, come comunicato dall'azienda che gestisce il trasporto pubblico capitolino, sarà servita da una navetta sostitutiva MA13, che collegherà la fermata Cornelia alla stazione di Valle Aurelia, dove i passeggeri potranno raggiungere la metro A o la linea ferroviaria Roma-Viterbo.

Oggi la manifestazione alla fermata Cornelia

Oggi pomeriggio i cittadini si incontreranno alla fermata Cornelia di via Tardini, dove a partire dalle 18.30 manifesteranno il loro dissenso per la chiusura dell'ennesima stazione della metropolitana. "Portate con voi una candela, che accenderemo per decretare il funerale del servizio di trasporto pubblico nel nostro quartiere", ha detto il presidente del comitato di quartiere Aurelio Roma XIII Danilo Amelina, che ha lanciato l'iniziativa.