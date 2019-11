in foto: La banchina di Valle Aurelia allagata

Piove nella stazione Valle Aurelia della metro linea A di Roma. Le immagini sono state immortalate stamattina presto, intorno alle ore 6.30 di oggi, martedì 12 novembre. I passeggeri che utilizzano quotidianamente il servizio di trasporto pubblico per spostarsi in città hanno dovuto aprire gli ombrelli: l'acqua caduta dal soffitto ha allagato la banchina destinata all'attesa dei convogli. Rabbia tra i passeggeri per le condizioni di degrado in cui verte la metropolitana di Roma: proprio ieri la temporanea chiusura di ben tre stazioni, Furio Camillo, Manzoni e San Giovanni, senza considerare Barberini e Baldo degli Ubaldi, da tempo interdette, l'una per guasto alle scale mobili, l'altra per interventi di manutenzione.

Il commento dei passeggeri esasperati

"Stavolta non Atac non ha neanche provveduto a posizionare i soliti ridicoli secchi rossi e blu sul pavimento, almeno per contenere parte dell'acqua che invece si è completamente riversata sulla banchina, allagando tutto" ha spiegato un viaggiatore a Fanpage.it. Una passeggera, preoccupata, ha spiegato: "È impensabile che una banchina della metro venga abbandonata in questo stato, completamente allagata. Il pavimento potrebbe rivelarsi un pericolo per le persone più anziane, per bambini e disabili che rischiano di scivolare".

Chiuse le stazioni di Furio Camillo, Manzoni e San Giovanni

L'intensa ondata di maltempo ha provocato numerosi disagi in città, sia per quanto riguarda la viabilità su strada per le auto private che per la circolazione dei mezzi pubblici. In particolare, la linea A della metropolitana di Roma ha visto ben tre chiusure: Furio Camillo è rimasta interdetta a partire dalla tarda mattinata e per circa due ore, per i passeggeri in entrata alla stazione. Stesso discorso per San Giovanni, la cui parziale chiusura registratasi nel pomeriggio è durata circa mezz'ora. Manzoni, invece, è stata chiusa sia in entrata che in uscita, con convogli in transito senza fermarsi.