Una truffa per 320 milioni, falso e corruzione in relazione ai lavori di costruzione della Metro C di Roma. Questi sono i gravi reati per cui rischiano di finire a processo 25 persone tra cui l'ex sindaco Gianni Alemanno, l'ex assessore alla Mobilità di centrodestra Antonello Aurigemma e quello della giunta Marino Guido Improta. Il rinvio a giudizio potrebbe arrivare anche per l'allora dirigente del ministero delle Infrastrutture Ercole Incalza e per alcuni dirigenti che si trovavano all'epoca dei fatti in importanti posizioni all'interno di Roma Metropolitane e Metro C. La procura di Roma ha annunciato oggi di aver chiuso l'inchiesta di cui è titolare il sostituto Paolo ielo.

Quella che ormai diventata famosa come l'opera pubblica più costosa di tutta la storia repubblicana, avrebbe visto così lievitare i costi illecitamente. Sono due gli episodi finiti sotto la lente degli inquirenti. Il primo risale al settembre del 2011: secondo l'accusa il Cipe avrebbe proceduto al pagamento di 23o milioni di euro, ritenuti un ingiusto profitto per la società Metro C, sulla base di una documentazione che ha indotto in errore l'organo preposta. Il secondo episodio è del 2013 e riguarda l'erogazione di 90 milioni di euro, in questo caso mai versati alla società, frutto di un accordo ritenuto truffaldino. Non mancano poi all'interno dell'inchiesta le assunzioni clientelari di parenti di dirigenti pubblici.