in foto: La sindaca Virginia Raggi all’inaugurazione della nuova stazione di San Giovanni della Metro C. Dopo un anno la stazione è ancora chiusa

Non c'è ancora una data per l'apertura della nuova stazione della metro C a San Giovanni. Ad ammetterlo è la stessa sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine di un evento in Campidoglio: "Quando decideremo, il giorno verrà comunicato ufficialmente". Nelle scorse settimane si era parlato di sabato 28 aprile come data possibile per l'inaugurazione, primo fine settimana utile dopo la fine dei test sulla tratta. A questo punto, escludendo il primo maggio, potrebbe aprire in un sabato o domenica delle prime due settimane del prossimo mese.

Nell'ultimo annuncio ufficiale, per bocca del presidente della Commissione trasporti Enrico Stefàno, veniva promessa l'apertura della nuova stazione a inizio aprile, ennesima scadenza non rispettata. L'8 marzo scorso è cominciata la fase di pre-esercizio sulla tratta con vagoni senza passeggeri, una fase che solitamente dura 45 giorni. Per il momento, però, nessuna data è stata decisa dall'amministrazione per inaugurare il nuovo capolinea della Metro C e stazione di scambio con la linea A della metropolitana. I passeggeri, comunque, non potranno accedere alla Metro A dalla galleria della Metro C, ma dovranno risalire e poi riscendere per effettuare il cambio di linea.