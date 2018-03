Si avvicina l'apertura della stazione della Metro C San Giovanni. L'8 marzo è cominciato il pre-esercizio sulla tratta Lodi-San Giovanni con treni senza passeggeri. I collaudi dovrebbero durare circa 45 giorni e quindi l'inaugurazione, salvo imprevisti, potrebbe avvenire intorno al 23 aprile, un lunedì, oppure la prima settimana di maggio, in ogni caso entro primavera. Con l'apertura della nuova stazione la Metro C, che ora comincia a Pantano e finisce a piazza Lodi, verrà messa in collegamento con la Metro A.

L'ultimo annuncio, l'ultimo dei tanti, risale a metà febbraio scorso, quando il presidente della commissione Trasporti in Campidoglio, Enrico Stefàno, Movimento 5 Stelle, indicò una nuova data: "L'inaugurazione avverrà al più tra un mese e mezzo, da oggi due mesi al massimo". Cioè all'inizio di aprile, ennesima scadenza non rispettata. Dopo la stazione di San Giovanni dovrebbero essere completate le stazioni di Amba Aradam e Fori Imperiali, ma ci vorranno ancora anni prima di vederle funzionanti.

Recentemente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato a Roma 36,4 milioni di euro per l’acquisto di 4 nuovi treni della metro C per la tratta T3, fino ai Fori Imperiali. Si tratta di risorse del Fondo nazionale per i servizi di trasporto pubblico. "Un’ottima notizia per la Capitale. Come Amministrazione stiamo portando avanti il progetto della Linea C. Questi nuovi treni garantiranno un servizio migliore per gli utenti che potranno beneficiare di nuove fermate e collegamenti più veloci. Grazie alla collaborazione proficua con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abbiamo raggiunto un altro risultato che si tradurrà in un servizio in più per i cittadini", ha commentato l’Assessore ai Trasporti di Roma Capitale, Linda Meleo.