in foto: Un treno della metro C – foto di repertorio

La stazione della Metro C di San Giovanni potrebbe aprire al pubblico sabato 28 aprile. Secondo l'agenzia Dire la data è stata individuata e salvo imprevisti dell’ultimo minuto non cambierà e sarà annunciato a breve dal Campidoglio". Il pre-esercizio sulla tratta Lodi-San Giovanni, cioè i test sulla tratta che vengono svolti su vagoni senza passeggeri a bordo, finirà il 23 aprile, stando a quanto apprende l'agenzia di stampa (la data coincide con quanto già annunciato: l'8 marzo è cominciato il pre-esercizio e i collaudi dovrebbero durare circa 45 giorni) e quindi l'inaugurazione può avvenire dal 24 in poi.

Le inaugurazioni si svolgono solitamente nei fine settimana o in un giorno festivo, ma il 25 aprile è una data troppo vicina a quella della fine del pre-esercizio. Il primo maggio piazza San Giovanni sarà chiusa per il tradizionale Concertone e quindi non è possibile organizzare alcuna cerimonia. Sarebbero queste le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione a scegliere sabato 28 maggio come data per l'apertura della nuova stazione, che permetterà il collegamento tra la Metro A e la Metro C. Dopo San Giovanni le prossime fermate ad aprire saranno Ipponio-Amba Aradam e Colosseo-Fori imperiali, che dovrebbero aprire nel 2022. Le talpe hanno cominciato a scavare solo qualche settimana fa.