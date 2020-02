A Baldo degli Ubaldi sono tornate in servizio tutte le scale mobili. Buone notizie, almeno per il momento della stazione della fermata della metropolitana linea A a seguito dell'emissione della Certificazione da parte degli Enti competenti. A rendere nota la notizia della riattivazione delle scale mobili Atac. Gli impianti erano stati sottoposti a revisione ventennale. Insieme alla riapertura delle scale mobili, è di nuovo consentita l'entrata e l'uscita ai passeggeri in stazione sia da via Baldo degli Ubaldi sia da Piazza Irnerio.

Alla metro Baldo degli Ubaldi 6 scale mobili su 12 erano rimaste fuori uso

Alla stazione Baldo degli Ubaldi, riperta ai viaggiatori la mattina del 10 gennaio dopo tre mesi di chiusura, sei scale mobili su dodici erano rimaste interdette ed erano consentite l'entrata e l'uscita solo da via Baldo degli Ubaldi. La fermata era stata chiusa completamente il 18 ottobre scorso, poco prima dello stop di Cornelia, per consentire la revisione ventennale delle scale mobili, attività obbligatoria ‘in base alle vigenti norme sull’esercizio degli impianti di traslazione'.

Barberini riaperta in uscita, Cornelia resta chiusa

Ad oggi a mancare all'appello sulla linea A della metropolitana di Roma è solo Cornelia, chiusa lavori di revisione per scale mobili e ascensori, mentre Barberini, chiusa dalla scorsa primavera per il crollo di un gradino, è stata riaperta da poco, ma solo ai passeggeri in uscita, mentre resta interdetta in entrata.