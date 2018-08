Metro B ferma tra Tiburtina e Rebibbia per un guasto: disagi per romani e turisti

Disagi alla circolazione sulla linea B della metropolitana di Roma a causa di un guasto tecnico alla stazione di Rebibbia. Interrotta per oltre mezz’ora la circolazione tra Rebibbia e la stazione di Tiburtina con inevitabili disagi per romani rimasti in città e i turisti che affollano la capitale.