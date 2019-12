Metro B interrotta a Roma tra le stazioni di Eur Magliana e Laurentina, in entrambe le direzioni. Il disservizio, come si apprende, per "verifiche tecniche" si è registrato intorno alle ore 13 di oggi, lunedì 30 dicembre ed è durato meno di un'ora. A comunicarlo Atac in una nota. L'azienda che gestisce il servizio pubblico capitolino ha informato i passeggeri che "è attivato un servizio bus navetta per la tratta compresa tra Eur Magliana e Laurentina". Inevitabili i disagi alla circolazione, alla vigilia dell'ultimo del 31 dicembre, giorni di preparative del Veglione. Un nuovo disagio per gli utenti che si spostano a Roma utilizzando la metropolitana e che, sempre più spesso, si trovano invece costretti a dover ricorrere a bus navetta sostitutivi. Ora i treni circolano regolarmente sull'intera tratta.

Cornelia chiusa dal 30 dicembre

Oltre alla linea B disagi anche sulla linea A della metropolitana di Roma. A partire da oggi infatti, e almeno tre mesi, la stazione Cornelia della metro A resta chiusa per revisione ventennale a scale mobili e ascensori. Una disposizione che Atac ha annunciato da settimane e che è entrata in vigore a partire da stamattina, nonostante le manifestazioni di dissenso dei residenti che utilizzano quotidianamente la fermata. Con la chiusura di Cornelia sono tre le stazioni interdette lungo la metro A tra i capolinea Anagnina e Battistini: oltre a Cornelia chiuse anche Baldo degli Ubaldi, da ottobre, e Barberini (da agosto scorso), la cui riapertura prevista per dicembre è stata posticipata a febbraio.