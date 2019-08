Dopo l'annuncio di ieri pomeriggio da parte dell'assessora alla Mobilità di Roma Capitale Linda Meleo, l'agenzia Muoversi a Roma a reso noti i particolari dei lavori previsti sulla linea B della metropolitana di Roma. I lavori sono necessari alla realizzazione del nodo di scambio tra la linea B e la linea C, collegando la fermata Colosseo e la fermata di Fori Imperiali ancora in costruzione. Oggi intanto, dopo le chiusure a singhiozzo dei mesi di luglio e agosto per i lavori di ammodernamento e manutenzione, la circolazione sulla linea A torna alla normalità (anche se è ancora chiusa la stazione di Barberini). La prima fase inizierà il prossimo 9 settembre e si chiuderà il 7 dicembre. Il servizio sarà riprogrammato sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina con l'ultima corsa serale che partirà alle 21.00 tra lunedì e venerdì e le corse saranno sostituite da bus navetta. Nei fine settimana di settembre e ottobre invece il servizio sulla stessa tratta sarà interrotto per tutto il giorno, mentre sarà sempre regolare il servizio sulla metro B1.

Metro B: come sarà riprogrammato il servizio tra il 9 settembre e l'8 dicemnbre

"Dal 9 settembre al 7 dicembre, tutti i giorni, l'ultima corsa nella tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà alle ore 21,00 ora in cui partiranno gli ultimi treni che effettuano le corse complete dai capolinea: Ionio/Rebibbia-Laurentina e viceversa. – si legge nella nota pubblicata da Muoversi a Roma – A partire dalle 21,00 sarà attiva la linea di bus sostitutivi denominata MB. Il servizio nella tratta Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio resterà regolare. Nei fine settimana 21-22, 28-29 settembre e 5-6, 12-13, 26-27 ottobre, la circolazione nella tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà interrotta per l'intera giornata e i treni sostituiti dalla linea bus MB. Nelle fasce orarie e nelle giornate in cui si svolgono i lavori, non cambia il servizio sulle tratte Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio. Resterà regolare con orario invariato: dalla domenica al giovedì 5.30-23.30; venerdì e sabato, prime corse alle 5.30 del mattino e ultime all'1.30 di notte".