in foto: Immagine di repertorio La Presse

Chiusa la stazione Policlinico della metro B di Roma a causa di un guasto alle scale mobili. Il disservizio si è registrato intorno alle ore 10.49 di oggi, mercoledì 6 novembre. A renderlo noto Atac, che ha diffuso la notizia sui social network. "Metro B, chiusa stazione Policlinico" si legge nel tweet. Mattina di passione per romani e pendolari che si spostano quotidianamente in città utilizzando il servizio adibiti al trasporto pubblico. Si tratta di una fermata al alta frequentazione, molto utilizzata specialmente dagli studenti universitari e lavoratori che la scelgono per raggiungere La Sapienza e che si trova in prossimità dell'Umberto I. A causa dell'interdizione, gli utenti diretti a Policlinico possono in alternativa utilizzare le stazioni Castro Pretorio e Bologna. L'azienda che gestisce il trasporto pubblico capitolino ha informato i viaggiatori che sul posto sono al lavoro i tecnici di Atac per risolvere il guasto e riaprire la stazione nel minor tempo possibile.

Treni in ritardo o cancellati per incendio alla Stazione Tiburtina

I disagi ai trasporti oggi sono iniziati stamattina presto, quando la circolazione ferroviaria alla Stazione Tiburtina è andata letteralmente in tilt a causa di un incendio divampato all'interno di una cabina elettrica dell'impianto semaforico. Un fascio di cavi elettrici ha preso fuoco, provocando grossi inconvenienti per i viaggiatori, con convogli completamente bloccati, come quelli dell'Alta velocità, o "a passo d'uomo". Ritardi anche sulla linea ferroviaria Ostia-Lido per un guasto tecnico.