Caos sulla Metropolitana A di Roma: a causa di un guasto è stata interrotto il servizio tra Ottaviano e Battistini. I passeggeri sono stati fatti scendere dai vagoni dopo essere stati fermi per dieci minuti a piazza di Spagna. Atac ha fatto sapere che sono state attivate navette sostitutive per cercare di limitare i disagi, ma sono molti i viaggiatori che stanno lamentando la scarsità di navette. Secondo alcune persone in attesa, sarebbe passato solo un mezzo in un'ora. Le fermate sono affollate e il nervosismo inizia a farsi sentire, soprattutto perché continuano ad arrivare persone alle fermate per le navette e queste ritardano nel passare. Lo scorso venerdì la circolazione è stata interrotta sempre sulla stessa tratta Ottaviano/Battistini a causa di un guasto, poi ripristinato. Non è noto se si tratta della stessa tipologia di malfunzionamento.