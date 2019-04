in foto: Metro A chiuse stazioni Barberini Spagna

Contrordine: non c'è nessun via libera da parte del Ministero dei Trasporti per la riapertura delle stazioni della Metro A Repubblica e Spagna. Oggi, nel corso di una riunione della commissione Mobilità del Comune di Roma, il responsabile dei servizi generali di Atac, Franco Middei, aveva annunciato la riapertura nei prossimi giorni della stazione Spagna. A breve, stando a quanto dichiarato da Middei, sarebbe stata autorizzata anche la riapertura di Repubblica. "È assolutamente destituito di fondamento che l'Ustif, l'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, abbia ‘liberato' alcune scale mobili delle stazioni della metropolitana di Roma, come risulta essere stato riportato da Middei nel corso della seduta della Commissione capitolina Mobilità", si legge in una nota ufficiale del Mit. Il ministero non solo non ha "mai dato l'approvazione alla riapertura delle scale mobili, ma sollecita nuovamente l'azienda a fornire la documentazione richiesta".

La precisazione di Atac

"Siamo nelle condizioni di riaprire la stazione Spagna entro questa settimana. Ustif ha liberato quattro scale mobili e un'altra dovrebbe liberarla per domani", era stato l'annuncio di Middei nel corso della riunione, come riportato dalle principali agenzie di stampa. Questa la precisazione di Atac in un comunicato: "In relazione a notizia di stampa, che hanno provocato una precisazione di Ustif, Atac sottolinea che si tratta di un equivoco indotto da una notizia riportata erroneamente a valle dell'audizione di un dirigente Atac durante la Commissione Mobilità che si è svolta oggi con i consiglieri di Roma Capitale. Il testo corretto della dichiarazione era infatti che "Otis ha liberato quattro scale mobili e un'altra dovrebbe liberarla per domani", mentre è stato erroneamente riportato che Ustif "ha liberato quattro scale mobili". Il coinvolgimento di Ustif, infatti, è subordinato all'invio della documentazione che il costruttore Otis invierà ad Atac preliminarmente allo svolgimento delle verifiche di Ustif. Atac, una volta ricevuta da Otis la documentazione necessaria, la invierà a Ustif per procedere alla verifiche richieste".

Metro Roma, il Ministero smentisce Atac

Il comunicato del Mit