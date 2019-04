in foto: Metro A

Per l'ennesimo problema alle scale mobili, questa mattina (lunedì 15 aprile) è stata chiusa e poi riaperta la stazione Manzoni della Metro A di Roma. Il tweet sul profilo ufficiale di Atac alle 10.24: "Metro A, stazione Manzoni temporaneamente attiva solo per la discesa dei viaggiatori dei treni e l'uscita (intervento tecnico impianti di traslazione)". Dopo una decina di minuti l'annuncio, sempre su Twitter: "Metro A: stazione Manzoni, terminato intervento tecnico, ora attiva anche per accesso e salita a bordo treno". Per problemi alle scale mobili sono tuttora chiuse tre stazioni della Metro A: Repubblica, Barberini e Spagna. Stando a quanto annunciato nei giorni scorsi dall'amministrazione capitolina, nello specifico dal presidente della Commissione Trasporti, Enrico Stefàno, Movimento 5 Stelle, le stazioni Repubblica e Spagna dovrebbero riaprire entro la fine di aprile, ma per il momento Atac non ha comunicato alcuna data ufficiale in merito.

Atac: "La stazione di Spagna riapre la settimana di Pasqua"

La stazione Spagna della metro A di Roma dovrebbe riaprire durante la settimana di Pasqua, quindi a giorni. A comunicarlo Franco Middei, responsabile servizi generali di Atac, durante la commissione capitolina Mobilità. E ha aggiunto che entro domenica 21 aprile la società che gestisce il trasporto pubblico romano sarà in grado di fare una previsione più precisa anche sulla riapertura della stazione di Repubblica. In seguito, riaprirà anche Barberini, ma non si è fatto nessun riferimento al quando. La stazione di Repubblica è chiusa da ottobre scorso, dopo il crollo di una scala mobile che ha provocato decine di feriti. La fermata di Barberini, invece, è stata sequestrata dopo la rottura di un gradino mentre a Spagna sono in corso degli accertamenti per verificare lo stato di sicurezza degli impianti.