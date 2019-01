Il weekend di sabato 26 e domenica 27, l'ultimo del mese di gennaio, sarà è prevista una breve tregua dal maltempo che nei giorni scorsi ha imperversato su Roma e sul Lazio. Generalmente il meteo ha registrato pioggia e temporali su tutto il Centro – Sud mentre la neve è caduta anche a bassa quota, anche nell'hinterland della Capitale, in alcuni Comuni dei Castelli Romani e in altre zone della Regione. Il fine settimana il tempo migliorerà un po' ovunque anche se continuerà a fare freddo, con temperature stazionarie. Sabato 26 gennaio le previsioni promettono sole e cielo sereno durante l'intero arco della giornata, a partire dalla notte in cui la luna sarà lievemente velata da qualche nuvola che si disperderà a partire dal mattino. Un nuovo peggioramento è previsto già a partire da domenica 27 gennaio, con cielo coperto al mattino, pioggia debole nel pomeriggio e di nuovo nuvole alla sera.

Anche nel resto delle Regioni del Centro – Sud il tempo è in graduale miglioramento. Le nubi hanno liberato il versante tirrenico per spostarsi verso le aree adriatiche e appenniniche, dove è prevista neve al di sopra dei 600 metri. I mari saranno mossi o molto mossi. Come riporta il sito web IlMeteo.it, "fra sabato e domenica mattina, il ciclone mediterraneo scivolerà ulteriormente verso la Grecia ed il tempo comincerà a dare temporanei segnali di miglioramento. Nel contempo, su Domenica, si avvicinerà una nuova perturbazione pronta a riportare un generale peggioramento delle condizioni meteo ad iniziare dal nord ovest ed in seguito sull'area tirrenica".