Pioggia e temporali in arrivo su Roma e sul Lazio. Il fine settimana di sabato 19 e domenica 20 gennaio sarà all'insegna del maltempo, a causa di un forte vortice depressionario che terrà in ostaggio l'Italia. Come riporta il sito web de IlMeteo.it, "sabato parecchie nubi copriranno le regioni centrali e settentrionali anche se i fenomeni si concentreranno in particolare fra il sud della Romagna, le Marche, il sud della Toscana, a scendere su alcune aree della Sardegna, Campania e nel sud della Puglia". Stesso discorso per domenica quando "arriverà un vortice Atlantico sulla Sardegna meridionale che porterà tempo instabile dunque soprattutto sulle Regioni centrali con piogge ed isolati temporali sulle coste laziali"

A Roma la giornata di sabato si aprirà con cielo poco nuvoloso durante la notte e nubi sparse al mattino. La pioggia arriverà nel pomeriggio, mentre la sera si alternerà con parziali schiarite. Nessun miglioramento in vista. Domenica infatti, le precipitazioni della mattina si alterneranno con temporali un po' ovunque, anche sul resto del Lazio. Qualche fiocco di neve continuerà a cadere sull'Appennino intorno ai 700-900 metri di quota. Le temperature de Centro Italia iniziano a calare in vista della prossima settimana, quando è prevista un'ondata di freddo che imperverserà sulla Penisola e che porterà a fine gennaio neve anche in città e provincia.