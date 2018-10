Scuole chiuse e allerta rossa oggi a Roma per il maltempo. Le previsioni però non danno buone notizie neanche per i prossimi giorni, con piogge e temporali funesteranno anche il ponte di Ognissanti. Dopo una breve tregua mercoledì 31 ottobre, le nuvole torneranno a occupare il cielo della Capitale, come di gran parte della Penisola, rovinando i piani di gite fuori porta e week end lunghi programmati all'aria aperta o in qualche città d'arte.

Se il peggio, con possibili alluvioni, si scatenerà tra oggi e domani, ilMeteo.it rende noto che "per i prossimi giorni nulla di buono è in vista", infatti "da mercoledì 31 una nuova perturbazione atlantica comincerà a bagnare nuovamente il Nordovest per poi investire tutta l’Italia nella giornata di giovedì 1 Novembre, giorno di Ognissanti. Soltanto nel weekend il sole potrebbe tornare a far capolino". Insomma, non mettete vie ombrelli, giacche a vento e calosce.