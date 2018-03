Previsioni del tempo in costante aggiornamento per le giornate di Pasqua e Pasquetta. Come avevamo anticipato in Italia si scontrano un'area di bassa pressione proveniente da nord e l'anticiclone sub-tropicale Hannibal proveniente da sud. La Regione Lazio è stretta in mezzo a queste due correnti. Stando alle ultime previsioni del tempo dei siti IlMeteo.it e 3BMeteo.com, a Roma dovrebbe piovere sia sabato che nel corso della domenica di Pasqua, ma la giornata di Pasquetta, lunedì 2 aprile, dovrebbe essere soleggiata. Secondo il sito 3bMeteo sono previste piogge e temporali deboli nella giornata di sabato tra il pomeriggio e la notte, con le temperature minime che potrebbero anche arrivare a toccare i 5 gradi.

Previste piogge anche domenica mattina e nel primo pomeriggio, ma successivamente il tempo dovrebbe tornare sereno. Sole e temperature intorno ai 20 gradi nella giornata di Pasquetta. Molto simili anche le previsioni de IlMeteo.it: piogge forti sia nella notte tra venerdì e sabato, che nella notte tra sabato e domenica, temporali domenica mattina (fino all'ora di pranzo) e poi sole. Soleggiata anche la giornata di lunedì.