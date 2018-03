Pasqua e Pasquetta in bilico tra sole e pioggia. In Italia potrebbe arrivare da sud l'anticiclone sub-tropicale Hannibal, che però potrebbe scontrarsi con una corrente di aria fredda in arrivo da nord. Questo ‘scontro' causerà, sostengono i meteorologi una spaccatura dell'Italia in due: piogge al centro nord, sole e caldo estivo al sud. Non è chiaro, ancora, quale sarà il destino del Lazio. Secondo ilMeteo.it "gli ultimissimi aggiornamenti dei principali modelli internazionali di previsione ci dicono che le festività pasquali trascorreranno molto probabilmente all'insegna di una lieve instabilità sulle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali, mentre al Sud andrà decisamente meglio con tanto sole e con temperature in graduale aumento a causa dell'avvicinamento dell'anticiclone sub-tropicale Hannibal. Per tutta la prima settimana del prossimo mese, e verosimilmente fino a Lunedì 9, l'Italia sarà un vero e proprio campo di battaglia: a fronteggiarsi per la conquista del nostro Paese ci sarà da una parte Hannibal, un gigantesco campo anticiclonico proveniente dal nordafrica e dall'altra le correnti instabili atlantiche, foriere di perturbazioni temporalesche".

Stando alle previsioni aggiornate ad oggi, 26 marzo, domenica dovrebbe essere soleggiata come anche lunedì 2 aprile. Sabato 31 marzo, invece, possibili deboli piogge sulla Capitale. Le previsioni, si ricorda, non sono ancora definitive.