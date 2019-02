San Valentino a Roma e nel Lazio sarà all'insegna del sole e delle temperature miti, giovedì 14 febbraio. La Primavera ancora lontana farà capolino per la festa degli innamorati con un bacio che scalderà l'intera giornata, promettendoci cielo sereno e un piacevole tepore. Le massime previste sono di 14 gradi. Che siate sposati, fidanzati o singole, è l'occasione irrinunciabile per prendersi una pausa e approfittare del bel tempo per programmare qualche attività da fare in coppia o in comitiva. Sì alle gite fuori porta e alle passeggiate tra la natura, in campagna o al mare, per concedersi un po' di relax con la persona che amate. Come riporta il sito web de IlMeteo.it, "Le temperature saranno gradevoli grazie all'alta pressione, presente su Roma e sul Lazio, ma più generalmente, in tutta Italia, da Nord a Sud. Il tepore si farà sentire specialmente nelle ore centrali del giorno e le temperature resteranno miti fino al tardo pomeriggio".

Meteo weekend di San Valentino, 16 e 17 febbraio

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, quest'anno è giovedì, le previsioni sono ottime a Roma, nel Lazio e in tutta Italia, ma non tutti purtroppo potranno godere del sole e delle temperature gradevoli per studio o lavoro. Buone notizie! Il tempo si manterrà bello per tutto il resto della settimana, con cielo sereno o poco nuvoloso anche nel weekend di San Valentino, sabato 16 e domenica 17 febbraio, quando gli innamorati che hanno trascorso divisi il 14 febbraio potranno approfittare del fine settimana per una fuga d'amore alle terme, in un agriturismo o in una delle meravigliose città d'Arte italiane.