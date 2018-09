L'alta pressione che ha caratterizzato la situazione meteorologica degli scorsi giorni, sta per cedere il passo a un vortice atlantico che darà vita a una parentesi di maltempo sul Lazio e su tutto il Paese. Già nuvole e pioggia sono previsti dal pomeriggio di oggi nelle regioni settentrionali, e dalla nottata l'ondata di maltempo raggiungerà le regione centrali. Nella giornata di domani – venerdì 7 settembre – pioggia e nuvole, con la possibilità di fenomeni localmente anche intensi come temporali e grandinate, sono previste su Roma e sul Lazio. Il tempo tornerà a migliorare nel week end, quando non sono previste precipitazioni.

"Giovedì 6, il tempo peggiorerà diffusamente sull’arco alpino e nel corso del pomeriggio anche sulla Pianura padana con rovesci e temporali che dal Nordovest si porteranno verso il Nordest entro sera e notte. Si potranno verificare fenomeni localmente intensi con possibili grandinate, attese sia a Milano e Torino, sia a Verona e Venezia. – si legge in una nota della redazione del sito ilMeteo.it – Venerdì 7 la perturbazione si incattivirà ulteriormente con un’altra ondata di temporali al Nord, eccetto in Piemonte, ma anche al Centro e fino a Roma e al Sud in Puglia. Qualche rovescio interesserà anche la Sardegna come la provincia di Olbia-Tempio e la Sicilia in provincia di Palermo e Trapani".