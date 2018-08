Torna l'estate per qualche giorno sull'Italia. I romani e i cittadini del Lazio potranno scordarsi i temporali e la grandine che hanno funestato le scorse due settimane, grazie all'alta pressione che da queste ore ha investito la Penisola. Da oggi e fino a venerdì previste temperature minime e massime in rialzo, con la colonnina di mercurio che nella capitale tornerà a raggiungere i 32°. Ma le temperature percepite saranno più alte visto l'alto grado d'umidità. Afa e sole però non devono ingannare: si tratterà solo di una parentesi: da sabato previsti nuovi rovesci e temperature in ribasso. Il consiglio degli esperti per chi può è di godersi questi ultimi giorni per bagni al mare e in piscina.

"L'alta pressione africana sta facendo rotta in queste ore dai bollenti deserti del Nord Africa verso il nostro Paese. – si legge in una nota della redazione Il team del sito www.iLMeteo.it – Tra Martedì 28 Agosto e Giovedì 30 vivremo una nuova parentesi estiva, da Nord a Sud, con temperature nuovamente elevate per il periodo. Entro Giovedì 30 la colonnina di mercurio potrà tornare su valori decisamente alti, soprattutto al Centro-Nord e sulla Sardegna, con punte di 34°C tra Bologna, Ferrara, Mantova, fino a 32°C a Milano e 31°C a Torino. A Firenze poi, si potranno raggiungere addirittura i 35°C, anche afosi al mattino e in serata, mentre sulla Sardegna i termometri potranno superare i 32°C in molte località. Un po' meno caldo al Sud dove, salvo rare eccezioni, non si salirà al di sopra dei 31°C".