in foto: Foto La Presse

L'alta pressione che ha portato assenza di precipitazioni, caldo e temperature anomale per questo periodo dell'anno sta per lasciare il campo a una vasta area di bassa pressione che riporterà piogge e temperature vicino allo zero su tutte le regioni italiane. In questi giorni di caldo anomalo a Roma, per esempio, i termometri hanno sfiorato i 23 gradi, mentre un anno fa esatto sulla Capitale cadeva un manto soffice di neve. Secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it, dal "6-7 Marzo il flusso perturbato Nordatlantico, comandato dalla Depressione d'Islanda, scenderà di latitudine. L'aria più instabile entrando nel Mediterraneo formerà dei Vortici Ciclonici che,richiamando venti più caldi ricchi di umidità dai quadranti meridionali, darà il via ad una fase di maltempo su molte Regioni specie del Centro Nord. Sulle Alpi tornerà anche la neve, a tratti copiosa e abbondante oltre i 1000-1200 metri di quota nelle principiali località sciistiche".

Le regioni del sud Italia, invece, resterebbero sotto l'influenza dell'anticiclone e le temperature massime si manterrebbero alte rispetto alla media del periodo, intorno ai 20 gradi. Per il momento le previsioni del tempo sui vari siti di meteo non evidenziano l'arrivo di piogge per la prossima settimana, ma soltanto di nuvole che dovrebbero velare il cielo della Capitale da martedì 5 marzo. Piogge potrebbero arrivare nel corso del prossimo fine settimana, ma i dati dei modelli previsionali sono ancora troppo parziali per fare previsioni attendibili in questo senso. In questo fine settimana, sabato 2 e domenica 3 marzo, confermato bel tempo, con temperature in leggera diminuzione a Roma. Le massime non supereranno i 18 gradi nelle ore più calde della giornata, mentre le minime potrebbero scendere anche sotto i 9 gradi nel corso delle ore notturne.