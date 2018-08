Giornata da bollino rosso oggi a Roma per quanto riguarda il caldo. La Capitale è stata inserita dal ministero della Salute tra le città a rischio per le ondate di calore, nell'apposito bollettino pubblicato sul sito del ministero. L'allerta riguarda la giornata di oggi, mercoledì 8 agosto e quella di domani, giovedì 9 agosto. Roma si aggiunge (assieme a Torino) alle altre dieci città italiane a rischio per il grande caldo. L'ondata di calore sarà di tipo 3 (il massimo previsto). Per fronteggiare le alte temperature, che potranno raggiungere i 34 gradi, la protezione civile di Roma ha previsto due gazebo con distribuzione gratuita di bottigliette d'acqua in piazzale del Colosseo, nei pressi dell'Arco di Costantino, e in via dei Fori Imperiali, nella fascia oraria più critica compresa tra le 11 e le 16. Sul posto saranno impegnati personale della Protezione civile e giovani volontari.

Nella Capitale si assisterà probabilmente a un giornata divisa in due per quanto riguarda le condizioni meteo: dopo una mattina all'insegna del sole e del gran caldo, nel pomeriggio è previsto un peggioramento, con possibili precipitazioni anche a carattere temporalesco. Una situazione di instabilità che perdura dall'inizio del mese di agosto. Per la giornata odierna è ancora in vigore, difatti, un'allerta meteo diramata ieri dal Dipartimento della protezione civile regionale, che riguarda la tarda mattinata di oggi e le successive 6-9 ore: il rischio, come si leggeva in una nota, è di "precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale". Allertato in previsione anche il sistema di protezione civile regionale, per far fronte a situazioni di eventuali criticità.