Un agosto iniziato all'insegna del maltempo e dell'instabilità. Le nuvole non sembrano voler lasciare la Capitale tanto che il Dipartimento della protezione civile ha diramato l'allerta meteo anche per oggi pomeriggio a Roma e nel Lazio, fino alla giornata di domani, mercoledì 8. "Precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale" si legge in una nota. Per tale motivo il Centro Funzionale Regionale "ha valutato una Criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle seguenti Zone di Allerta della Regione: B (Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), E (Aniene) e G (Bacino del Liri) dal primo pomeriggio di oggi, martedì 7 agosto e per le successive 6-9 ore".

Meteo a Roma mercoledì 8 agosto

Lo stesso Dipartimento di Protezione Civile ha esteso l'allerta anche "dalla tarda mattinata di domani 8 agosto e per le successive 6-9 ore ed è stato diramato un allertamento del sistema di protezione civile regionale (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio)".

Previsioni regione Lazio

Il tempo sarà bello ovunque la mattina sul territorio del Lazio, come riporta il sito del IlMeteo.it con peggioramenti nelle ore pomeridiane, specialmente nelle aree interne e appenniniche. I venti saranno deboli con direzioni variabili, il clima molto caldo con temperature minime comprese tra 16 e 25 gradi e massime con punte di 35 gradi.