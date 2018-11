La pioggia concede qualche giorno di tregua a Roma e Lazio, dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuto sulla Capitale. Nei primi giorni della settimana che va dal 5 al'11 novembre sono state ancora protagoniste le precipitazioni, anche se non particolarmente intense. Oggi, giovedì 8 novembre, il sole splende in città, con qualche nuvola nel corso del pomeriggio, mentre in serata è previsto cielo sereno. I romani hanno potuto concedersi una passeggiata durante la pausa pranzo e li attende un tempo stabile all'uscita da lavoro o da scuola. Le temperature oscillano tra una minima di 9 e una massima di 20 gradi, con vento debole e un tasso di umidità dell'86%. Grande attesa per il fine settimana che bussa ormai alla porta. Nella giornata di domani, venerdì 9 novembre, ancora sole, con poche nuvole sparse mattina, pomeriggio e sera. Previste minime di 10 e massime di 18 gradi.

Come riporta il portale de IlMeteo.it "a partire dal prossimo week end e per i successivi 10 giorni, il tempo sull'Italia è previsto in generale miglioramento grazie ad un vasto campo di alta pressione che si estenderà dal Nord Africa su buona parte dell’Europa centro-occidentale. Godremo, quindi, di giornate in prevalenza soleggiate con temperature oltre i 20°C. Dopo la fase mite e soleggiata arriverà una seconda e conclusiva parte di Novembre all'insegna di correnti fredde ed instabili in discesa direttamente dall'Artico, che interesserà tutta l'Italia".