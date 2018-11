Piogge e temporali saranno protagonisti anche di oggi, lunedì 5 novembre. Il maltempo continuerà a imperversare sul Lazio e sulla Capitale dove si attendono precipitazioni nel corso della giornata. Prosegue l'allerta meteo codice arancione diramata dalla protezione civile che riguarda soprattutto il Piemonte e la Valle d’Aosta e, in maniera minore Liguria centro-occidentale, Lombardia occidentale, Veneto e Lazio meridionale. Previste forti piogge in tarda mattinata e nel corso del pomeriggio. Secondo il portale de Ilmeteo.it, il tempo sarà variabile, con alternanza di annuvolamenti e schiarite. Le temperature oscilleranno tra i 15 e il 18 gradi. Sulle coste tirreniche soffieranno venti moderati di Scirocco, con mare mosso o molto mosso. Tuttavia nel corso della settimana è previsto un miglioramento che inizierà a partire da questa sera. Domani, martedì 6 novembre è previsto un lieve aumento delle temperature, fino ai 21 centigradi, con tempo sereno la mattina e poco numeroso nel pomeriggio, piogge e schiarite in serata. Temporali previsti durante la notte tra martedì e mercoledì. La mattina del 7 novembre inizierà con nubi sparse e cielo coperto nelle ore pomeridiane. Tempo di nuovo sereno la sera. Il sole continuerà a splendere giovedì 8 novembre, con minime di 10 e massime di 19 centigradi, fino alla sera di venerdì 9 novembre quando torneranno le piogge e i temporali. Ad attenderci sarà probabilmente un fine settimana con piogge deboli o assenti e cielo poco nuvoloso. Prevista nebbia al mattino ma le temperature restano stabili: sabato 10 oscilleranno tra i 14 e 19 gradi e domenica 11 novembre, tra gli 11 e i 20.