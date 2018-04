Ha fatto discutere la presenza di transenne attorno a Fontana di Trevi. Messe nella giornata di ieri, le strutture sono state rimosse oggi nella tarda mattinata, rimanendo attorno a un dei monumenti più visitati della città per poco più di 24 ore, per la delusione dei turisti che si sono accalcati attorno alla vasca della fontana e per la calca e la fila creatasi per lanciare la monetina come da tradizione.

A differenza di quanto riportato da diversi quotidiani, le transenne non erano state apposte per evitare i tuffi nella vasca che avvengono con periodicità, ma solo come provvedimento temporaneo per l'arrivo in città dei tifosi del Salisburgo, che in serata hanno affrontato la Lazio all'Olimpico, come misura ulteriore di sicurezza e tutela dei monumenti del centro storico.

Per evitare che le esuberanze dei tifosi in trasferta possano riversarsi su Fontana di Trevi, le transenne saranno rimontate per il match di ritorni dei quarti di finale di Champions League tra Roma e Barcellona, in programma nella capitale il prossimo martedì 10 aprile.