Brutto incidente a Roma poco dopo l'ora di pranzo all'incrocio tra Trullo e Portuense. Per cause ancora da accertare c'è stato un maxi sinistro tra diverse macchine, una delle quali si è ribaltata: le vetture sono incastrate tra loro. Non si ha ancora notizia di eventuali feriti, né del numero totale di vetture coinvolte. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada. L'incidente ha mandato in tilt il traffico e non si sa ancora quando sarà ripristinata la normale circolazione. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente, dove molto sono le vetture coinvolte. Saranno poi i rilievi a determinare come sia potuto accadere questo grave sinistri, anche se l'ipotesi più probabile è che le auto si siano scontrate mentre stavano passando l'incrocio: e forse qualcuno non ha rispettato la precedenza.

Incidente in via Appia Sud, gravissimi un uomo e una donna

Un altro grave incidente si è verificato questa mattina in via Appia Sud, all'altezza del km 44+100, nei pressi di Cisterna di Latina. Per cause ancora da accertare, due macchine si sono scontrate mentre procedevano nei due sensi di marcia opposti. Nello schianto si sono entrambe distrutte e ridotte a un cumulo di lamiere, tanto che per poter estrarre una donna si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in gravissime condizioni in ospedale, l'uomo con l'ambulanza e l'uomo con l'elisoccorso. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora in entrambi i sensi di marcia, poi la circolazione è tornata alla normalità. Non si sa se le due persone ferite siano in pericolo di vita o meno.