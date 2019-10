in foto: foto di repertorio

Grave incidente stradale questa mattina in via Appia Sud, al km 44+100, all'incrocio con via delle Vascucce nei pressi di Cisterna di Latina. Due macchine si sono scontrate violentemente mentre procedevano negli opposti sensi di marcia e si sono completamente distrutte, riducendosi a un groviglio di lamiere. Entrambi i conducenti, un uomo e una donna, sono stati trasportati in ospedale in gravissime condizioni. Per estrarre la donna dalla macchina si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che l'hanno dovuta estrarre dalle lamiere per poi affidarla alle cure dei sanitari giunti sul posto con l'elisoccorso del 118. La donna è stata portata presso il policlinico di Tor Vergata, mentre l'uomo è stato condotto in gravissime condizioni all'ospedale di Velletri. Non si sa ancora se siano in pericolo di vita o meno.

Grave incidente in via Appia Sud, strada riaperta alla circolazione

Le macchine che si sono scontrate sono una Renault Clio e una Citroen C4: la prima era diretta a Cisterna di Latina, l'altra a Roma. La donna, che viaggiava sulla Citroen C4, aveva appena accompagnato a scuola il figlio di 18 anni. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia stradale di Albano per svolgere i rilievi e le indagini per capire l'esatta dinamica dell'incidente, ancora poco chiara. La strada è stata chiusa per un'ora, il tempo di consentire l'effettuazione dei rilievi e di rimuovere le vetture, dopodiché è stata riaperta e la circolazione è tornata alla normalità. Non si hanno ancora notizie sulle attuali condizioni dei conducenti delle macchine.