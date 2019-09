in foto: Virginia Raggi e Massimo Bugani

Massimo Bugani è da oggi ufficialmente il capo staff della sindaca di Roma Virginia Raggi. Personalità storica del Movimento 5 stelle, assieme a Davide Casaleggio, Pietro Dettori e Enrica Sabatini, è uno dei quattro fondatori dell'Associazione Rousseau. A confermare l'indiscrezione delle ultime ore la stessa sindaca con un tweet: "La sua passione e la sua esperienza per Roma e per il cambiamento". Si aggiunge così un nuovo tassello della fase 2 dell'amministrazione Raggi, comunicata con la sostituzione di quattro assessori la scorsa settimana.

Lo scorso agosto Bugani si era dimesso dalla segreteria particolare del vicepremier Luigi Di Maio e anche da coordinatore del MoVimento in Emilia Romagna, rimanendo però a guidare la pattuglia pentastellata in comune a Bologna. Scontri con il capo politico confermati dallo stesso Bugani in un'intervista al Fatto Quotidiano, ma che nelle ultime settimane si sarebbero ricomposti. L'idea è che la sua posizione in Campidoglio posso andare a rafforzare il dialogo tra la sindaca e i vertici del M5s, ma soprattutto tra la sindaca e il Governo giallorosso.

"Da oggi inizia una nuova sfida ed è proprio all'interno della sfida che si nasconde la felicità – ha dichiarato Bugani – Ringrazio di cuore Virginia Raggi e la sua squadra per aver pensato a me e per avermi assegnato un ruolo così importante". L'annuncio dopo la visita di Raggi sui luoghi dell'eccidio nazista di Marzabotto, dove è stata scattata la foto dell'abbraccio successivamente pubblicata sui social