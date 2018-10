La Lega a Roma? Non sembra un pensiero così lontano per il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenuto mercoledì mattina a Rtl 102.5: "Io non mi monto la testa, mi piacerebbe che la Lega potesse dare un contributo alla rinascita di questa città. Se fossi sindaco la prima cosa a cui mi dedicherei è la gestione ordinaria: strade, cestini e foglie". Nessuna critica diretta dunque al sindaco di Roma, Virginia Raggi, ma ai 5 Stelle sì, a loro recrimina di non aver fatto abbastanza: "A Roma i 5 stelle potevano fare di meglio, anche se hanno ereditato una roba sovrumana. Mi aspettavo di più come tutti i romani, un vero cambiamento. Roma è grande e difficile, ma merita tanto". Un commento che arriva all'indomani dell'incidente di martedì sera nella capitale che ha visto il ferimento di 24 persone per il crollo di una scala mobile della metro cittadina. Salvini è intervenuto anche su quest'episodio: "Quelli erano decine di ubriachi di pseudo tifosi", il commento lapidario del ministro.

I precedenti attacchi al Movimento 5 stelle

Solo un mese fa sul palco di Atreju, il ministro dell'Interno aveva già attaccato il sindaco Virginia Raggi, accusandola, anche in quell'occasione, di non aver fatto abbastanza per i cittadini della capitale. "Io da ministro incontro tutti i sindaci: il sindaco di Milano, il sindaco di Roma, di Torino, di Verona. E la penso come la pensano molti cittadini, tantissimi romani che da Raggi si aspettavano molto e molto di più: ogni giorno in macchina è un rally. La città potrebbe essere più bella, più pulita e ordinata", le sue parole. Concetto già ripetuto in una delle sue dirette Facebook dal tetto del Viminale in cui aveva sottolineato i tanti disagi vissuti dai cittadini di Roma quotidianamente, noncurante dell'alleanza di governo che lo lega ai 5 stelle. La Lega inoltre è da poco sbarcata per la prima volta in Campidoglio con il passaggio del consigliere Maurizio Politi proprio da Fratelli d'Italia alla Lega, stesso percorso scelto da 11 consiglieri municipali.