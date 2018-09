in foto: Matteo Salvini sul palco di Atreju 2018

Sul palco dell'ormai storico appuntamento della destra Atreju, Matteo Salvini attacca la sindaca di Roma Virginia Raggi. Ospite della padrone di casa Giorgia Meloni e intervistato da Enrico Mentana, il leader della Lega e ministro dell'Interno ha lanciato la sua stoccata alla prima cittadina della capitale: "Siamo all'opposizione, evidentemente. Io da ministro incontro tutti i sindaci: il sindaco di Milano, il sindaco di Roma, di Torino, di Verona. E la penso come la pensano molti cittadini, tantissimi romani che da Raggi si aspettavano molto e molto di più: ogni giorno in macchina è un rally. La città potrebbe essere più bella, più pulita e ordinata".

"Quando è venuta – dice Salvini riferendosi a Raggi – a chiedermi sostegno delle forze dell'ordine per sgomberare alcuni campi rom io ovviamente ho dato il pieno sostegno delle forze dell'ordine. Perché questo è quello che faccio per sgomberare i campi rom, a prescindere da chi sia che me lo chiede". Dopo aver rinnovato l'accordo di centrodestra in vista delle elezioni regionali con Meloni e Berlusconi, Salvini ha ribadito così che anche nella capitale non ci saranno effetti locali dopo l'alleanza di governo con il M5s. Tra l'altro la Lega è da poco sbarcata per la prima volta in Campidoglio con il passaggio del consigliere Maurizio Politi proprio da Fratelli d'Italia alla Lega, stesso percorso scelto da 11 consiglieri municipali.