in foto: Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook

A Roma "ci sono dei gabbiani che non sono gabbiani, sono degli F35, dei mostri", dice Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook dal tetto del ministero dell'Interno. "Prosperano grazie all'immondizia nelle strade. Rivolgo un appello al Comune di Roma: togliete l'immondizia dalle strade, non se ne può più. Sono sul tetto del ministero a Roma e sono a rischio qui ci sono dei gabbiani che sono degli F35. Cerchiamo di schivarli ma continuo a sentire delle urla, questi ingrassano perché mangiano l'immondizia che trovano per strada", aggiunge il ministro. Negli ultimi mesi sono stati tanti gli attacchi del leader leghista alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per la sua amministrazione giudicata non adeguata. Da Salvini sono arrivati affondi soprattutto per la scarsa pulizia della città, per il traffico e per le mancanze del trasporto pubblico.

Pacetti (M5s): "Lavori invece di guardare i gabbiani sul tetto"

Al vicepresidente del Consiglio risponde il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, Giuliano Pacetti: "Ma Salvini perché una volta tanto che sta al Ministero invece di mettersi alla scrivania sta sul tetto a guardare i gabbiani? Mi dispiace molto per i poveri gabbiani abituati a stare sul tetto di un Ministero sempre vuoto, spaventati da questa improvvisa presenza".