Matteo Salvini sull’arbitro aggredito a Roma: “Follia, ha rischiato perché accusato di aver giudicato male”

Secondo il vice presidente del Consiglio Matteo Salvini “ci sono 35 mila arbitri non professionisti che non sono quelli di Milan -Juventus ma ragazzi di 16/17 anni che ogni domenica dirigono su 11mila campi di periferia: solo quest’anno 300 di loro sono finiti all’ospedale. Che Paese è quello in cui 300 ragazzi finiscono all’ospedale ogni anno perché qualcuno li accusa di aver arbitrato male la partita del figlio? Vi rendete conto della follia?”. .