"L’AIA questa settimana non invierà direttori di gara ai campi di gioco per tutte le partite in programma nei campionati dilettanti del Lazio" questa la decisione del presidente dell'associazione italiana arbitri Marcello Nicchi, che ha annunciato "una presa di posizione forte e decisa per sollecitare un momento di riflessione da parte di tutti ma anche dell'opinione pubblica sul tema della violenza nel calcio". Il provvedimento arriva dopo il pestaggio dell'arbitro al termine della partita amichevole tra la Virtus Olympia Roma San Basilio e l'atletico Torrenova 1986 a Roma. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio, domenica 11 novembre, quando al termine del match alcune persone hanno scavalcato la recinzione e hanno fatto irruzione negli spogliatoi, prendendo a calci a pugni l'arbitro. Il 24enne di Ciampino è poi caduto a terra a causa delle percosse e ha sbattuto la testa. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che lo ha soccorso e trasportato in ospedale, dove ha ricevuto una prognosi di 10 giorni. Secondo le prime ipotesi pare siano stati alcuni ultras della squadra del quartiere, sull'episodio di violenza stanno indagando le forze dell'ordine.