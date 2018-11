in foto: Arbitro in campo (Immagine di repertorio. Fonte: La Presse)

Un arbitro è stato aggredito nel centro sportivo Francesca Gianni di San Basilio, a Roma. È successo ieri, domenica 11 novembre, al termine di una partita dilettantistica tra la Virtus Olympia Roma San Basilio e l'atletico Torrenova 1986. Un'occasione di svago e di confronto che è culminata in un episodio di violenza. Non è chiaro chi siano gli autori del gesto: hanno scavalcato la recinzione e hanno fatto irruzione negli spogliatoi, prendendo a calci a pugni l'arbitro. Il 24enne di Ciampino è poi caduto a terra a causa delle percosse e ha sbattuto la testa. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che lo ha soccorso e trasportato in ospedale, dove ha ricevuto una prognosi di 10 giorni. Secondo le prime ipotesi pare siano stati alcuni ultras della squadra del quartiere, sull'episodio di violenza stanno indagando le forze dell'ordine. La Virtus Olympia SB si dichiara estranea ai fatti accaduti: "La società è profondamente rammaricata per l'aggressione perpetrata ai danni del direttore di gara, un episodio che con il calcio non ha nulla a che vedere – si legge in una nota pubblicata su Facebook – Questi individui sono totalmente estranei al nostro club. Condannando fermamente quanto accaduto, la società nella figura del presidente Daniele Giovannoni rivolge all'arbitro i migliori auguri di rapida guarigione, mettendosi a disposizione degli organi di giustizia sportiva garantendo la massima collaborazione affinché siano individuati i responsabili".